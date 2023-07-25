"Астана" назвала состав на матч Лиги чемпионов

"Астана" объявила состав на матч квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В прямом эфире матч из Хорватии покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала. Начало трансляции в 23:55 по времени Астаны.
Состав "Астаны": Чондрич, Вороговский, Марочкин, Томашевич, Аманович, Оганесян, Бейсебеков (к), Эбонг, Урега, Томасов, Дарбо.
Запасные: Заруцкий, Подымский, Досмагамбетов, Куат, Йоварнчич, Лончар, Дарабаев, Астанов, Жаксылык, Прокопенко, Басманов, Аймбетов.
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