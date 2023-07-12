"Астана" назвала состав на матч Лиги чемпионов

Стал известен состав "Астаны" на матч квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, что встреча между "Астаной" и "Динамо" пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.
Состав на матч: Йосип Чондрич, Ян Вороговский, Алекса Аманович, Абзал Бейсебеков (к), Вараздат Ароян, Михаил Габышев, Макс Эбонг, Душан Йованчич, Фабьен Урега, Марин Томасов, Абат Аймбетов.
Запасные: Данил Подымский, Александр Заруцкий, Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Камо Оганесян, Владислав Прокопенко, Эльхан Астанов, Тимур Досмагамбетов, Станислав Басманов, Дембо Дарбо, Нурали Жаксылык.
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