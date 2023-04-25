"Астана", "Атлетико", "Бенфика" и "Галатасарай". Кто из игроков этих клубов остался в команде с 2015-го?

Футбольный сезон 2015/16 по-прежнему имеет историческое значение для всего казахстанского спорта. Пока это единственная еврокампания, когда отечественному клубу удалось принять участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz решил узнать, кто из футболистов спустя почти восемь лет продолжает выступление за клубы, которые играли в группе С с участием "Астаны".

Тогда "Астана" играла в одной группе с мадридским "Атлетико", лиссабонской "Бенфикой" и стамбульским "Галатасараем". Из группы вышли "Атлетико" (13) и "Бенфика" (10), "Галатасарай" пробился в Лигу Европы с третьей строчки (5), а "Астана", дома не проигравшая никому, выбыла из еврокубков (4).

В итоге "Атлетико" добрался до финала ЛЧ, попутно выбив из турнира и "Барселону", и "Баварию", но в миланском сражении проиграл принципиальным соперникам из "Реала" - 1:1 (4:6 - по пенальти). "Бенфика" тоже проявила себя здорово: команда дважды разобралась с "Зенитом" в 1/8 финала, а в 1/4 уступила "Баварии" в достойном противостоянии - 2:3 (0:1, 2:2). Что касается "Галатасарая", то турецкий клуб вылетел из Лиги Европы, споткнувшись на первом же сопернике в 1/16 финала - римском "Лацио".

КТО ОСТАЛСЯ В "АСТАНЕ"?

Команда четырежды сыграла вничью и дважды проиграла в групповой стадии. Под руководством Станимира Стойлова в заявки присутствовало 23 футболиста. 17 из них сейчас играют за другие клубы, либо находятся без команды, а еще пятеро завершили профессиональную карьеру.

И лишь один все еще выступает за "Астану" - это нынешний капитан столичных Абзал Бейсебеков. В том лигочемпионском сезоне ему было 23 года, и он принял участие лишь в трех играх. Сейчас Абзалу уже 30, и он не первый год капитанит в "Астане".

На счету Бейсебекова 356 матчей за клуб во всех турнирах, 17 голов и 25 ассистов. Он является абсолютным рекордсменом по количеству матчей в составе "Астаны".

КТО ОСТАЛСЯ В "ГАЛАТАСАРАЕ"?

Похожая ситуация и у "Галатасарая". Турецкий клуб проиграл больше встреч, чем "Астана" - три, но зато добыл одну победу и две ничьих. Это позволило стамбульцам собрать пять очков и пробиться с третьего места в квартете в Лигу Европы.

В течение группового этапа командой руководили три специалиста: Хамза Хамзаоглу (был отправлен в отставку), Клаудио Таффарел (был исполняющим обязанности главного тренера) и Мустафа Денизли (был назначен новым тренером). Никто из них сейчас в "Галатасарае" не работает.

В заявках на все матчи было 22 футболиста. 12 из них сейчас выступают в других клубах либо находятся в поисках новой команды, девять игроков уже завершили карьеру. И лишь один, как и в случае "Астаны" и Бейсебекова, все еще принадлежит команде - это уругвайский вратарь Фернандо Муслера.

Тогда Муслере было 29 лет, и он был востребован даже в Европе, однако остался верен "Галатасараю". Сейчас ему 36 лет, и он является капитаном и основным голкипером в команде. В Стамбуле он проводит уже 12-й год, и за это время отыграл за "Галатасарай" 450 официальных матчей, в которых забил один гол с пенальти. Настоящая легенда для своего клуба, как и Бейсебеков!

КТО ОСТАЛСЯ В "БЕНФИКЕ"?

В том сезоне командой управлял наставник Руй Витория. 25 футболистов вошли в заявку шести матчей. 19 из них сейчас находятся в других командах, а еще пятеро уже завершили карьеру. И вновь лишь один футболист продолжает выступления за клуб.

Однако ситуация здесь несколько иная. Этим футболистом является Гонсалу Гедеш. Нападающий прошел через академию "Бенфики", и на тот момент ему было 18-19 лет. В январе 2017-го его выкупил ПСЖ, а дальше в карьере были "Валенсия" и "Вулверхэмптон".

В январе этого года английский клуб решился отдать Гедеша в аренду в родной клуб, и так 26-летний игрок вернулся в "Бенфику", пусть и на полгода. Но в настоящее время Гонсалу очень далек от своей лучшей формы. На старте сезона в составе "Вулверхэмптона" он забил лишь один мяч в 17 играх, а после возвращения домой отличился в первой же встрече, но затем провел десять матчей, в которых забил лишь раз.

КТО ОСТАЛСЯ В "АТЛЕТИКО"?

Выделяется из этих четырех команд именно испанский коллектив. Во-первых, спустя столько лет матрасников по-прежнему тренирует Диего Симеоне. И, наверное, это сказалось на составе, который сохранил свой костяк.

Вратарь Ян Облак, защитники Хосе Мария Хименес и Стефан Савич, полузащитник Коке и нападающий Анхель Корреа все это время были в "Атлетико". Хавбеки Сауль Ньигес и Янник Карраско, а также форвард Антуан Гризманн временно уезжали из Мадрида, но сейчас вновь защищают красно-белые цвета "Атлетико". В итоге сразу восемь футболистов команды, игравшей с "Астаной" в группе ЛЧ, по сей день выступают в составе "Атлетико".

Лишь пять игроков из состава сезона 2015/16 сейчас выступают в других клубах или пребывают в статусе свободного агента. Еще восемь футболистов завершили карьеру. Причем двое из них, Габи и Фернандо Торрес, уже тренируют и работают с молодыми игроками "Атлетико".

Напомним, что казахстанские клубы семь раз играли в групповых стадиях еврокубков. "Астана" представляла страну в ЛЧ и четыре раза в ЛЕ, "Шахтер" играл в квартете ЛЕ, а "Кайрат" был в группе Лиги конференций.

Фото: UEFA (1,2,6,8), ФК "Астана" (3), BeSoccer (4,10), ФК "Галатасарай" (5), ФК "Бенфика" (7), ФК "Атлетико" (9,11)©️

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