В "Арсенале" назвали главных соперников в Лиге чемпионов после победы над "Кайратом"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Субименди поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Канониры" безупречно провели общий этап турнира, одержав победы во всех матчах и уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Имя соперника лондонского клуба по 1/8 финала станет известно позднее.

"Главное – победа. Квалифицироваться в 1/8 финала – это здорово, но теперь посмотрим, кто выиграет турнир. Никогда не стоит сбрасывать со счетов испанские команды: в прошлом сезоне "Барселона" дошла до полуфинала, "Реал" – это "Реал", а у "Атлетико" достаточно отличных игроков. Лига чемпионов – особый турнир, случиться может всякое", – приводит Arsenal News Channel слова Субименди.

🗣️#Arsenal man Martin Zubimendi on this season’s Champions League: “This is about winning it. Qualifying is great, but we’ll see who wins it. It’s true that adapting to the league has been good, but I’ve noticed that the matches are very demanding, that everyone puts you under… pic.twitter.com/pVrYD3Ph2d — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) February 5, 2026

Напомним, в последнем туре общего этапа "канониры" на своем поле обыграли алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!