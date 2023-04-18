Анчелотти сделал громкое заявление о "Реале" перед ответным матчем ЛЧ с "Челси"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Челси" высказался о достижениях своего клуба на этом турнире, сообщают Vesti.kz.

"История этого клуба заключается в том, что он является королем Лиги чемпионов, и мы являемся маленькой частью этой великой истории клуба. "Реал Мадрид" смог выиграть Лигу чемпионов 14 раз и является королем. Мы хотели бы сделать эту историю больше, соревнуясь за победу.

Для нас важно играть в футбол. Есть команды, которые больше привыкли играть днем, а есть те, кто привык играть ночью. Календарь же требует игры в любое время, и вы всегда должны быть готовы.

Мы очень четко понимаем, что мы должны делать, а это значит всегда побеждать. Играть нужно до конца и со всей нашей энергией. Возможно, нам посчастливится сыграть еще один полуфинал. Мы должны идти шаг за шагом. Трижды выйти в полуфинал лучшего соревнования мира - это очень хорошо.

Не думаю, что игра будет легкой. Все может случиться, и игроки это знают. Мы показали нашу лучшую игру в первом матче. Сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. А потом посмотрим", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Реала".

Напомним, ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня, в ночь с 18 на 19 апреля, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж". Начало - в 01:00 по времени Астаны. Первая встреча команд в Испании завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

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