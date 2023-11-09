Анчелотти отреагировал на провокационное высказывание Пике

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерара Пике, усомнившегося в заслуженности победы "сливочных" в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, сообщают Vesti.kz.
"Никто не вспомнит победу "Реала" в Лиге чемпионов в 2022 году", - сказал Пике.
Анчелотти ответил:
"Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов. Мы запомним его на всю жизнь".
Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ "Реал" уверенно лидирует в своей группе, набрав 12 очков после четырех туров. С турнирным положением команд в группе С можно ознакомиться здесь.
29 ноября сыграют "Реал" - "Наполи", "Брага" - "Унион".
Пике завершил карьеру в конце 2022 года.
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
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|Шахтер Д
|Антверпен
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29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
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30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
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|Наполи
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|Унион
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|Зальцбург
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