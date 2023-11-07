Анчелотти назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выделил основных фаворитов текущего сезона Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
"Что касается фаворитов на победу в Лиге чемпионов, здесь нет больших сюрпризов. Те, кто боролся за нее в последние годы, будут делать это и в текущем сезоне. "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ … Вместе с испанскими командами они будут бороться за Лигу чемпионов", - приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
На данный момент действующим чемпионом Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В предыдущем сезоне "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы одержали победу в финале, победив миланский "Интер" со счетом 1:0.
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