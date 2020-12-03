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Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд Лионеля Месси из "Барселоны" в Лиге чемпионов, сообщает "Чемпионат".

Это произошло в матче пятого тура группового этапа, в котором "Ювентус" дома разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Один из голов в составе туринского клуба забил Роналду. Португалец забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошел рекордсмена по этому показателю Месси, у которого в активе 70 голов. Также Роналду забил 750-й гол в карьере.

"Барселона" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21. Киевское "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку и поборются за путевку в Лигу Европы.

 

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Лига чемпионов Ювентус Барселона

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