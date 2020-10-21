"Барселона" в меньшинстве разгромила клуб экс-игрока "Кайрата" в матче Лиги чемпионов

Испанская "Барселона"
одержала крупную победу над венгерским "Ференцварошем"
в первом туре группового этапа Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча квартета G прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лионель Месси (27-я минута, с пенальти), Ансу Фати (42-я), Филиппе Коутиньо (52-я), Педри (82-я) и Усман Дембеле (89-я). У проигравших один мяч отыграл Игорь Харатин (70-я, с пенальти).
При этом "сине-гранатовые" заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Жерара Пике на 68-й минуте.
За "Ференцварош" весь матч отыграл бывший полузащитник "Кайрата" Исаэль Барбоза
. 32-летний бразилец выступал за алматинский клуб на протяжении пяти сезонов (2014-2018) и является одним из лучших легионеров в истории команды - на его счету 155 матчей и 38 мячей.
Следующие игры пройдут 28 октября. В этот день сыграют "Ювентус" - "Барселона" и "Ференцварош" - "Динамо" (Киев).
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