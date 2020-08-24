Сборная Беларуси исключила футболиста "Астаны" из окончательного состава на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель
назвал окончательный состав из 23 игроков на матчи Лиги наций
против Албании
и Казахстана
, сообщает официальный сайт
Федерации футбола.
Из расширенной заявки
, в которой были 33 игрока, исключен полузащитник "Астаны" Иван Маевский
. В окончательный список попали два игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов
и хавбек "Астаны" Макс Эбонг
.
Сборная Беларуси соберется 31 августа, а 4 сентября в Минске примет Албанию. Через три дня команда встретится
с Казахстаном в Алматы.
Состав сборной Беларуси
:
вратари
: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь"), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");
защитники
: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ"), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Казахстан), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман");
полузащитники
: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ), Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Арсенал" Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ");
нападающие
: Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).
4 сентября в 21:45 сборная Беларуси в рамках первого игрового дня примет Албанию на стадионе "Динамо". На следующий день сборная Беларуси отправится в Алматы. Противостояние второго игрового дня со сборной Казахстана пройдет на стадионе "Орталык" и начнется в 17.00 по белорусскому времени. С учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.
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