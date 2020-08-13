ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен"
стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
, одержав волевую победу над итальянской "Аталантой"
.
Встреча, прошедшая без зрителей в Лиссабоне, завершилась
со счетом 2:1 в пользу парижан. На гол Марио Пашалича на 27-й минуте ПСЖ ответил точными ударами Маркиньоса (90-я минута) и Эрика Шупо-Мотинга (90+3-я). Неймар и Килиан Мбаппе отдали по голевой.
Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл "Милану" (0:1, 0:2). В последние три сезона ПСЖ не мог пройти дальше 1/8 финала.
Неймар добрался до этой стадии впервые за пять. Последний раз бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" в 2015 году. С тех пор он не проходил в турнире дальше четвертьфинала.
Мбаппе же играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17, когда "Монако" в двух матчах уступил "Ювентусу".
В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем встречи между немецким клубом "РБ Лейпциг" и мадридским "Атлетико", которая состоится в четверг, 13 августа.
В связи с пандемией коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.
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