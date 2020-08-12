Соперник "Астаны" по Лиге чемпионов перенес очередной матч

Матч чемпионата Беларуси по футболу между брестским "Динамо"
и "Белшиной"
, который должен был состояться 22 августа, перенесен на день раньше.
"В связи с подготовкой и участием ФК "Динамо-Брест" в еврокубковых соревнованиях Лиги чемпионов УЕФА департамент по проведению соревнований АБФФ принял решение о переносе матча 22 тура чемпионата Беларуси по футболу между командами высшей лиги "Динамо-Брест" - "Белшина" (в том числе матча дублирующих составов данных футбольных клубов).
Поединок состоится 21 августа 2020 года в 20:00. Ранее игра должна была состояться 22 августа", - информирует пресс-служба клуба.
Ранее брестскому клубу перенесли
на неопределенный срок матч со "Слуцком", игра должна была состояться 12 августа. В этом случае перенос, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах после выборов президента страны.
Добавим, что 18 августа "Динамо" предстоит домашний матч с "Астаной"
в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
. Победитель определится по итогам одной игры.
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