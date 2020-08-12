В Беларуси заговорили о переносе матча Лиги чемпионов с "Астаной"

Белорусский сайт "Прессбол
" считает, что напряженная ситуация в стране может отразиться на месте проведения матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
между брестским "Динамо"
и "Астаной".
"Ну а брестчанам совсем не позавидуешь. Их матч со "Слуцком" переносят
уже во второй раз. Первый - из-за вспышки коронавируса в брестском клубе, второй - сейчас. "Динамо" из-за двух недель карантина обросло долгами в чемпионате, впереди еще еврокубки, Кубок Беларуси. И неопределенность, когда все это играть.
Может, даже стоит вопрос - где. Если напряженная ситуация в стране продержится еще неделю, то Лига чемпионов в Бресте может оказаться под сомнением. Во всяком случае УЕФА и "Астана" наверняка пристально следят за тем, что сегодня происходит в Беларуси. И осведомлены, может, даже больше, чем сами белорусы, которые с трудом пробиваются в эти дни в интернет", - говорится в материале.
В "Астане" сделали заявление по вылету на матч Лиги чемпионов в охваченную беспорядками Беларусь
Напомним, матч "Динамо" - "Астана" намечен на ночь с 18 на 19 августа в Бресте, начало в 00:00 по времени Нур-Султана.
В Бресте уже несколько дней не прекращаются протесты, сопровождающиеся массовыми стычками граждан с ОМОНом и беспорядками. Многие улицы оцеплены, местами движение перекрыто.
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