Состав "Астаны" в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
сезона-2020/21 с участием "Астаны"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На старте турнира подопечные Михала Билека сыграют
с брестским "Динамо".
Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.
Согласно данным Transfermarkt, состав "Астаны" оценивается в 22,68 миллиона евро, что в два раза дороже соперника. Самым дорогим игроком столичного клуба является Марин Томасов
- 2,8 миллиона евро.
Стоимость игроков "Динамо-Брест" составляет 9,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком у белорусского клуба является Александр Нойок
- 1,2 миллиона евро.
Добавим, что победитель пары "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет во второй раунд Лини чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.
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