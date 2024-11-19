Были ребята и покруче: Казахский терминатор пригрозил чемпиону перед боем

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай известный по прозвищу Казахский терминатор поделился своим настроем перед предстоящим поединком с экс-чемпионом кулачной лиги TOP DOG Исой Тандовским, сообщают Vesti.kz.

Их бой станет главным событием турнира Nomad Fighting, который пройдет 30 ноября в Алматы. Несколько месяцев назад Тандовский завоевал чемпионский титул, одолев Ерната Тугельбекова.

"Мне кажется, Иса очень сильно ошибается, когда говорит, что его ждет легкий бой. Легкий бой я никому не давал. У меня в карьере были ребята и покруче Исы. Такие, как Биберт Туменов, например. Не думаю, что и Александр Грозин ему в чем-то уступает. Иса говорит, что нокаутирует меня? Давайте сошлемся на статистику. Я посмотрел его бои и не увидел ни одного чистого нокаута. Больше раз я сажал кого-то по печени, чем он оформлял глухие нокауты. Большая вероятность, что я его по печени посажу, чем он меня вырубит.

Иса просто делает свою работу, у меня к нему ничего личного. Он мне ни враг, ни друг, а просто соперник. В тот день, когда он победил Ерната и стал чемпионом, я подумал: "Как так!? Наш казахстанский пояс уходит в Россию?" Стало обидно. Сделаю все, чтобы вернуть его назад", - сказал Касымбай в интервью ютуб-каналу "Вестник ММА".