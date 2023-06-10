Массовая драка произошла на историческом турнире по кулачным боям в Казахстане

Массовая драка произошла на турнире по кулачным боям Nomad Fighting Championship в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел после боя между казахстанцами Уланом Нургали и Саятом Куншащевым. Член команды Куншашева толкнул наставника Нургали после чего последовал ответный удар от самого бойца. Это стало причиной массовой драки.

Отметим, что Куншашев победил решением судей.

Добавим, что этот турнир, который принимает "Алматы Арена" стал первым стадионным ивентом по смешанным единоборствам в Казахстане.

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