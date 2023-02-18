Звезда поп-ММА получил жуткую травму на 15-й секунде боя (Видео)

В Минске (Беларусь) состоялся очередной турнир из серии "Бойцовского клуба РЕН ТВ" с участием звездных бойцов поп-ММА, бившихся по правилам кикбоксинга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соглавном поединке россиянин Гаджи Наврузов по прозвищу "Автомат" встречался с бразильцем Фернандо Родригесом. Не успел бой начаться, как он завершился на 15-й секунде.

После первого же лоу-кика Наврузов неудачно упал на настил ринга и сломал левую руку. Позже стало известно, что у Гаджи кость сломана в нескольких местах.

Первый раз бойцы встречались в августе 2022 года, и тогда победа решением судей досталась бразильцу.

33-летний Наврузов - профессиональный боец, выступающий в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, классическому боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. В прошлом - профессиональный футболист, центральный защитник.

Наибольшую известность получил благодаря ярким выступлениям в российской лиге кулачных боев Top Dog FC.

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