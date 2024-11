Страшный нокаут состоялся на турнире в Японии

Обладавший наименьшими шансами на победу Кието Такахаси оформил яркий нокаут в рамках ивента Rise 183 (шоу по кикбоксингу от японского промоушена RISE), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Такахаси, несмотря на затянувшуюся серию неудач (две победы в последних семи поединках при 4 ничейных результатах) красиво финишировал соотечественника-фаворита Сумию Ито, который до этого боя шел на серии из трех кряду побед.

Ито зажал Такахаси в углу ринга, опрометчиво бросился в атаку и прозевал хайкик, после чего лицом упал на канвас ринга.

Ивент состоялся в Токио (Япония).

My GOD. Devastating head kick KO by Kiyoto Takahashi at RISE. Brutal faceplant pic.twitter.com/2bMlKS9qiA