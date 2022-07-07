Знаменитая пятерка "Барыса" вошла в историю КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг самых результативных пятерок в истории Лиги. В статистике учитывались только те голы и передачи, которые были сделаны, когда все пятеро игроков находились на льду.

В топ вошла и знаменитая пятерка "Барыса", в которую входили защитники Кевин Даллмэн и Майк Ландин с форвардами Брэндоном Боченски, Дастином Бойдом и Найджелом Доусом. Вместе они набрали 283 (112+171) очка.

"Перед началом сезона-2013/14 "Барыс" подписал Майка Ландина, который стал последним недостающим кусочком пазла этой суперпятерки.

К тому моменту в клубе уже капитанил Кевин Даллмэн, а в атаке феерила тройка ББД: Боченски - Бойд - Доус. Последний со временем "прописался" в списках лучших бомбардиров (5-е место) и снайперов (3-е место) Лиги, Боченски до сих пор входит в топ-10 ассистентов в истории КХЛ, а Даллмэн - безоговорочно лучший бомбардир среди защитников Лиги за всю ее историю (142+289)", - пишет сайт КХЛ.

Напомним, что перед сезоном-2022/23 "Барыс" сменил тренера, им снова стал Андрей Скабелка, а также подписал обладателя Кубка Гагарина.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана