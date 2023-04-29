Защитника сборной Казахстана жестко вырубили в решающем матче Кубка Гагарина

Жесткий силовой прием был применен против защитника сборной Казахстана Даррена Дица, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе ЦСКА в Казани он проводит решающий матч Кубка Гагарина против "Ак Барса". Счет в серии до четырех побед - 3-3.

На четвертой минуте встречи форвард хозяев Кирилл Петров во время борьбы за шайбу применил грубый прием и попал Дицу в область головы и шеи. Казахстанец некоторое время не мог подняться со льда. После видеопросмотра рефери удалил Петрова на две минуты.

Отметим, что в составе "Ак Барса" играет нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков. Диц с ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина по итогам прошлого сезона.

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