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Защитник сборной Казахстана покинул "Барыс" и нашел новый клуб

Защитник сборной Казахстана покинул "Барыс" и нашел новый клуб
©hcbarys.kz

"Адмирал" из Владивостока заключил контракт с защитником Эмилем Нургалиевым. Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2025/26, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Нургалиев – воспитанник уфимского хоккея. На молодежном уровне выступал за команды "Толпар", "Горняк-Учалы", "Батыр". В возрасте 21 года переехал в Казахстан, где продолжил выступать в чемпионате страны за команды "Темиртау" и "Сарыарку". В составе последней играл в ВХЛ и поднимал над головой Кубок Братины. Кроме этого, дважды становился чемпионом Казахстана. Неоднократно привлекался в национальную команду Казахстана.

В сезоне-2022/23 дебютировал в КХЛ в составе "Барыса". Прошлый сезон для защитника стал первым полноценным в Лиге. Нургалиев провел 54 матча и отметился 9 (2+7) очками при среднем времени на льду в 13 минут и 35 секунд.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Адмирал ХК Хоккей Сборная РК по хоккею

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