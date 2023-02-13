Защитник "Барыса" забросил шайбу почти с центра площадки в ворота лидера КХЛ

Защитник "Барыса" Алекс Грант отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Канадец отличился в начале второго периода при счете 3:0 в пользу СКА. Бросок Гранта от синей линии застал врасплох голкипера гостей Владислава Подъяпольского.
Отметим, что после второго периода матча "Барыс" уступает клубу из Санкт-Петербурга со счетом 1:4.
СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".
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