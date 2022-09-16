"Запасайтесь попкорном". В "Авангарде" пригрозили "Барысу"?

Форвард "Авангарда" Александ Дергачев высказался о поражении "Барысу", объяснив неудачный старт российского клуба в сезоне КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его словам, омичи хотят исправить ситуацию.

Первый матч в Нур-Султане завершился победой казахстанцев, а сегодня, 16 сентября, гости попытаются взять реванш.

"Пропустили опять первыми, тяжело догонять всегда. Надо нам сконцентрироваться на том, чтобы первыми забивать, так будет легче вести игру. Конечно, витает легкое-нелегкое напряжение в команде. Безразличных нет. 100 процентов мы выберемся из этой ситуации, болельщикам хочется сказать, чтобы также переживали за нас, болели. Запасайтесь терпением и попкорном. В скором времени все наладится", - рассказал Дергачев клубной пресс-службе.

"Про отыгрыш? Хороший вопрос, на который я затруднюсь с ходу ответить. Все полетело куда-то... Все начали более рискованно играть. Не знаю... Тяжело мне ответить. Но когда сложилась такая ситуация, то тяжело такие шайбы отыгрывать. Не нужно допускать такого".

После встречи с омичами казахстанский клуб проведет еще две игры в Нур-Султане - с "Сибирью" (18 сентября) и "Автомобилистом" (20 сентября).

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