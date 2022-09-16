Впервые в сезоне? Где оказался "Барыс" после двух побед в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вошел в зону плей-офф после двух игр в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичная команда обыграла двух прямых конкурентов по таблице.

Успешный старт в домашней серии принес казахстанцам прогресс в Восточной конференции - с пятью очками подопечные Андрея Скабелки вышли на восьмое место.

В следующем матче, который пройдет сегодня, 16 сентября, "Барыс" снова сыграет с "Авангардом", который уже обыгрывал.

После встречи с омичами казахстанский клуб проведет еще две игры в Нур-Султане - с "Сибирью" (18 сентября) и "Автомобилистом" (20 сентября).

"Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ

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