"Я учился играть в хоккей на кладбище". Дамир Рыспаев - о завершении карьеры, драках в КХЛ и "Барысе"- на утро

Бывший игрок "Барыса", а также один из самых известных тафгаев КХЛ Дамир Рыспаев рассказал, почему завершил карьеру, в какой из драк ему было сложнее всего и чем он занимается в данный момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О начале и завершении карьеры

- С хоккеем закончил, сейчас занимаюсь предпринимательством, я бы так сказал. Это было в период карантина. Я поехал в Усть-Каменогорск, в семье всегда параллельно занимались захоронениями, я не хотел без дела сидеть, решил помочь семье, так и адаптировался. Переосмыслил многое в жизни. Прошло три года, я ушел в тишину и счастлив. Но хоккей я смотрю, в Астане пару раз ходил на матчи. Предложения играть были, но я "наелся".

Как увлекся хоккеем? Дед привел. И еще летом я катался на роликах, кстати, хороший асфальт был как раз на кладбище, там я дополнительно работал, тренировался, учился. Серьезно, я там учился играть, даже эксгумации шли, а я на роликах катался. Почему из Усть-Каменогорска выходят так много хоккеистов? Там завод, хоккей и безвыходная ситуация (смеется). Нет, вообще красивый город, природа классная.

О драках на льду

- Занимался ли я единоборствами? В хоккее же совсем по-другому дерешься. Но я приводил боксеров, ставил их на лед и просил, чтобы технику адаптировали в этих условиях.

Из тех, с кем мне было сложнее всего драться, - это Александр Свитов. Это был первый опыт со столь габаритным игроком, при трибунах еще.

Как начинались драки? По большому счету я никого не материл, меня все понимали, там были простые диалоги. Как к этому относилась семья? Я просто просил их не включать телевизор, по крайней мере маме так говорил.

Вообще, в Казахстане многие не понимают хоккей, но элемент драки как раз привлек, это в какой-то степени приобщало людей к хоккею.

О драке с "Куньлунем" и дисквалификации

- Был предсезонный турнир. Просто товарищеский матч, а они травмировали двух наших ведущих игроков, включая Дастина Бойда, он выбыл на 6-7 месяцев, грубо говоря, нас ограбили. Меня в той игре не было, а на следующей я уже вышел, и мне сказали: "Давай", задача была наказать всех. Кстати, из всех мне там понравился их точильщик, там все игроки под лавкой, а он был так заряжен!

Дальше было весело, сижу дома, открываю новости, а там бессрочная дисквалификация. Я думаю, да ладно, можно ведь договориться. Через два дня тренировка, а мне говорят, что даже тренироваться нельзя. Но я вообще раньше такого не видел. Люди до этого по голове клюшкой били, им давали шесть матчей, а мне, там ведь все живы-здоровы остались.

О дебюте за "Барыс" и Назарове

- Начинал при Крикунове. Мы играли в плей-офф, вышел в стартовом составе против "Трактора". Мне даже майку не успели сделать, прям там маркером номер и фамилию рисовали. Кстати, тогда Евгений Кузнецов играл в "Тракторе" (ныне игрок "Вашингтон Кэпиталз"), и мне сказали: "Если что, его бери". Я такой, блин, он ведь тоже молодой, еще игровик, как я его, может, даже не догоню (смеется). Но можно сказать, отпустил его спокойно.

С приходом Назарова у меня появилась дополнительная опция (речь о драках). Он много подсказывал, говорил смотреть видео, я изучал Топ-10 тафгаев НХЛ. Плюс, мне еще посчастливилось поработать вместе с такими тафгаями, как Джон Мирасти, Кип Бреннан и Джош Греттон. Приходилось ли с ними спарринговать? Конечно!

Я помню, как Мирасти подрался с Тревором Гиллисом, мы сидим на ужине, а Джон только в этот момент понял, что не может поесть, ему челюсть сломали, поэтому он очень крепкий мужик, у него высокий болевой порог.

Фото: фотобанк КХЛ

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