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На выезд без капитана Дица, или когда будет играть самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" в КХЛ

В новом сезоне он забросил десять шайб.

На выезд без капитана Дица, или когда будет играть самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц пропустил из-за травмы больше двух недель в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и может не восстановиться к следующему выезду столичной команды. О некоторых особенностях игры лидера клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний Диц стартовал в КХЛ с десяти забитых шайб и возглавил номинацию самых результативных игроков обороны. Но с 24 ноября, когда "Барыс" проиграл в гостях СКА (3:4), самый высокооплачиваемый игрок клуба на лед не выходил. Позже, 27 ноября, стало известно, что защитник помещен в список травмированных и до сих пор находится там.




Завтра, 11 декабря, "Барыс" на своем льду примет нижегородское "Торпедо", а после игры отправится в Челябинск. На 13-е число намечена встреча с местным "Трактором". Еще через несколько дней, 19 декабря, "Барыс" должен играть на выезде с "Куньлунем", открыв гостевую трехматчевую серию. Под вопросом участие капитана и в этих играх.

Лидер команды тренируется по индивидуальной программе, пропустив все четыре победные встречи "Барыса". Точных сроков возвращения ведущего защитника пока нет, но его вклад в результат клуба остается заметным. Помимо десяти забитых голов есть и еще несколько важных моментов.

Во-первых, Диц остается одним из самых играющих хоккеистов в Лиге. В среднем за матч он проводит 23 минуты и 54 секунды, всего на 40 секунд уступая лидеру зачета - Бреннану Менеллу из минского "Динамо". Во-вторых, три шайбы защитник забил в большинстве, а еще два его голевых броска стали победными для клуба.



В-третьих, капитан совершил 30 силовых приемов, 28 бросков заблокировал, а девять раз спровоцировал фол на себе. В-четвертых, семь голов Дица в равных составах - это второй результат в клубе после Якоба Лильи (восемь голов). В-пятых, Диц совершает четыре броска за матч (97 - за сезон), оставаясь активным у чужих ворот.

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Добавим, что после четырех победных матчей "Барыс" закрепился на девятом месте в Восточной конференции с 33 очками. "Торпедо", следующий соперник столичной команды, идет седьмым в той же конференции, набрав на три очка больше.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Травма Торпедо Куньлунь Хоккей

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