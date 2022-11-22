"Всей командой выстояли". Михайлис - о победе над "Салаватом Юлаевым"

Нападающий "Барыса" Никита Михайлис прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Всегда когда забиваешь - это добавляет положительных эмоций. Важно было не пропускать ответные голы, что с нами случалось ранее. Считаю, что мы хорошо сегодня играли в меньшинстве, да и в целом всей командой выстояли. Сегодня игра была туда-сюда. Обе команды хотели забивать. У нас это получилось во многом за счет большинства. Во втором периоде соперник шел вперед, прессинговал, рисковал. Мы с ними справились. Все понимают нашу ситуацию, из нее надо выбираться. Травма меня выбила из ритма. Целый месяц ходил один туда-сюда по больницам, тренировался без шайбы. Понимал, что нужно пережить этот момент. С каждой игрой буду себя лучше чувствовать, потихоньку вкатываюсь. С шайбой стараюсь быть "на ты", пообщаюсь с ней получше", - цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

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