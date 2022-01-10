Вратарь "Барыса" прокомментировал дебют в КХЛ

Вратарь "Барыса" Андрей Шутов прокомментировал гостевую победу над магнитогорским "Металлургом". Этот матч стал для него дебютным в КХЛ.

"Да, хороший матч. Много эмоций. Сначала были негативные в связи с перелетом, а сейчас положительные в связи с победой. Хорошо, что выиграли. Что скажу про восемь игр в сезоне за "Номад"? Работается нормально. Когда дают играть, стараюсь побеждать. Это главное. Что отметил в КХЛ? Скорости выше, броски сильнее - в этом отличия. Сегодня было много выходов один на один. Я в этот момент не думал ни о чем, старался играть по ситуации. Когда Паша Акользин убегал в меньшинстве, у меня в голове сразу была картинка: он так же убегал против немцев, бросил под "блин" вратарю и забил. И на этот раз делал то же самое, я предполагал это", - цитирует Шутова пресс-служба "Барыса".

Напомним, казахстанский клуб обыграл "Магнитку" в овертайме со счетом 4:3. Команде предстоит провести еще пять матчей на выезде.