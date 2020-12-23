Возвращение Блэкера. "Барыс" назвал состав на последний гостевой матч в 2020 году

ХК "Барыс" назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет сегодня, 23 декабря, в Балашихе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Отметим, что в этом матче возвращается на лед защитник Джесси Блэкер, восстановившийся после перелома челюсти, полученного на тренировке.
Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Даррен Диц - Алекс Линтуниеми, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Никита Михайлис;
Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк - Якоб Лилья;
Джесси Блэкер - Алексей Маклюков, Кирилл Панюков - Антон Сагадеев - Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Дмитрий Шевченко - Егор Петухов, Максим Мусоров.
"Авангард", набрав 51 очко, идет вторым в Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" 39 очками располагаются на восьмой позиции. При этом у казахстанского клуба на две игры меньше.
Отметим, что это последний гостевой матч в 2020 году. По возвращении "Барыс" проведет в декабре еще три домашних встречи.
Прямая трансляция матча "Барыса" против второй команды "Востока"
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