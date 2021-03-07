Вокруг матча с "Магниткой". Как "Барыс" впервые за год сыграл на своей арене при зрителях

Предлагаем вашему вниманию видео о том, как "Барыс" впервые с начала пандемии провел матч в присутствии своих болельщиков.
Ради того, чтобы попасть на встречу первого раунда плей-офф в Нур-Султане, любители хоккея выстаивали многочасовые очереди.
Напомним, что в первом раунде плей-офф КХЛ "Барыс" играет с магнитогорским "Металлургом". Счет в серии 2-1 в пользу россиян. Завтра, 8 марта, команды проведут еще один матч в столице Казахстана.
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