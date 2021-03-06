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"Барыс" вел в счете, но проиграл "Металлургу" второй матч в серии плей-офф КХЛ

Следующий матч пройдет также в Нур-Султане.

"Барыс" вел в счете, но проиграл "Металлургу" второй матч в серии плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Континентальная Хоккейная Лига
1/8 финала
Барыс - Металлург М 1:2

Голы: Лилья, 14 (1:0) ; Голдобин, 23 (1:1) ; Мартынов, 26 (1:2)

Нереализованные:

"Барыс" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в третьем матче серии плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Барыс" вышел вперед на 15-й минуте, когда в меньшинстве забил Якоб Лилья. Но во втором периоде на 24-й и 27-й минутах Николай Голдобин и Егор Мартынов принесли вторую победу "Металлургу" в серии.

Следующий матч пройдет также в Нур-Султане - 8 марта в 17:00. Победитель будет определен по итогам четырех побед одной из команд. После трех матчей "Металлург" впереди - 2:1. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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