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"Вне игры". "Барыс" представил видеоблог о закулисье перед матчем плей-офф с "Магниткой"

Такое рядовой болельщик не может увидеть.

"Вне игры". "Барыс" представил видеоблог о закулисье перед матчем плей-офф с "Магниткой"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" представил очередной выпуск видеоблога "Вне игры", который снимает комментатор Александр Олейник, передают Vesti.kz.

Клуб показал закулисье о подготовке команды к четвертому матчу первого раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга".

Напомним, в этой встрече казахстанский клуб сравнял счет в серии до 2-2. Во второй раунд выйдет команда, которая одержит четыре победы.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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