"Вне игры". "Барыс" представил видеоблог о закулисье перед матчем плей-офф с "Магниткой"

ХК "Барыс" представил очередной выпуск видеоблога "Вне игры", который снимает комментатор Александр Олейник, передают Vesti.kz.
Клуб показал закулисье о подготовке команды к четвертому матчу первого раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга".
Напомним, в этой встрече казахстанский клуб сравнял счет в серии до 2-2. Во второй раунд выйдет команда, которая одержит четыре победы.
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