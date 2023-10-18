Видео поражения "Барыса" в КХЛ

"Барыс" уступил "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Тольятти завершилась в основное время со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
На седьмой минуте форвард тольяттинцев Иван Романов открыл счет. Вторую шайбу "Лада" забросила во втором периоде на 34-й минуте. Ее автором стал Остап Сафин.
"Барысу" на 38-й минуте благодаря голу Понтуса Оберга удалось лишь размочить счет.
Столичный клуб, проиграл третий матч подряд в КХЛ.
В следующей игре, которая будет проходить 20 октября "Барыс" встретится на выезде с "Сочи".
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