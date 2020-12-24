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"В третий раз подряд обыграли в гостях". КХЛ - о победе "Барыса" над одним из лидеров "Востока"

Астанчане закрепились на восьмой позиции.

"В третий раз подряд обыграли в гостях". КХЛ - о победе "Барыса" над одним из лидеров "Востока"
Фото: ХК "Авангард"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Авангард" - "Барыс", отметив, что казахстанская команда выиграла у омичей третий матч подряд в гостях.

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юрия Михайлиса.


"Барыс" приехал в Балашиху с багажом из трех побед подряд. По сравнению с прошлым матчем Никита Михайлис перешел в ударное звено, а Кирилл Панюков опустился в третье. Вне заявки остался защитник Валерий Орехов. "Авангард" вышел из паузы на Евротур победой над "Куньлунем" в гостях. Боб Хартли перетряхнул звенья, поставив Наиля Якупова в сочетание к Денису Зернову и Риду Буше. Место дисквалифицированного Клима Костина занял Сергей Толчинский. Получил отдых финский защитник Оливер Каски, перешел в третье звено набравший три очка в предыдущем матче Александр Хохлачев.

Уже в дебюте соперники устроили перестрелку в большинстве. "Барыс" использовал первый же шанс. Едва началась вторая минута матча, Михайлис и Роман Старченко разыграли быструю результативную комбинацию. Лучшая команда КХЛ по реализации большинства в долгу не осталась, также использовав первый же шанс. Кирилл Семенов дождался отскока от вратаря на пятачке и переправил шайбу в сетку. В первом периоде у Шимона Грубеца было очень много работы. Он отразил 16 бросков в створ, при этом больше времени в атаке провел "Авангард".

После перерыва "Барыс" смотрелся чуть предпочтительнее. Он больше владел шайбой, но в целом команды действовали очень аккуратно. На двоих они отправили в створ ворот всего 18 бросков. Ближе к концу второго периода Старченко жестко встретил в чужой зоне Вилле Покку, и финский защитник при помощи врачей отправился в раздевалку. Свое большинство "Авангард" реализовать не сумел, а вот "Барыс" усилиями Якоба Лильи ушел на перерыв, ведя в счете.

Третий период начался с двойного малого штрафа Александра Яремчука. Но третье подряд большинство гостям реализовать не удалось. После этого команды более семи с половиной минут играли без пауз. В этот отрезок шикарный шанс сравнять счет имел Семенов, но он не сумел поднять шайбу над лежащим вратарем. "Барыс" использовал один из немногочисленных моментов в концовке. Фил Варон выдал резкую передачу на чужой пятак, и шайба от конька Кирилла Готовца влетела в ворота. Казахстанская команда снова уехала из Балашихи с победой. "Барыс" побеждает "Авангард" в гостях уже в третий раз подряд", - говорится в тексте.

Несмотря на поражение, "Авангард", имея в активе 51 балл, остался на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" закрепился на восьмой позиции, набрав 41 очко.

Следующую игру казахстанский клуб проведет на своем льду с "Амуром" 26 декабря.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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