В "Тракторе" назвали причины поражения от "Барыса" в КХЛ

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин прокомментировал игру с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Челябинске и завершилась победой астанчан со счетом 4:1.

"До первой пропущенной шайбы играли хорошо. К сожалению, пропустили вот этот гол, который перевернул игру. Плюс подвела игровая дисциплина, ненужные удаления. Отмечу игру "3 на 5", хорошо оборонялись. Вчетвером блокировали бросок - рикошет, в третьем голе тоже рикошет. Хотели переломить сложную ситуацию, не все получалось. Ну и вообще мы сейчас находимся в сложной ситуации, выход из нее один - начать побеждать.

Пропущенные голы? Ошибка на выходе из зоны, соперник ей воспользовался. Два рикошета еще. Сложно что-то комментировать. Провели в атаке больше времени, чем соперник, были моменты, но "Барыс" плотно сыграл у своих ворот. Где-то не хватило реализации, наверное.

Получит ли Мельничук шанс в ближайших матчах? Будем смотреть состояние Мыльникова и Проскурякова. Посмотрим, планируем, что Алексей будет играть.

Несмотря на сложную ситуацию, болельщики нас поддерживают, за что им спасибо. Повторюсь, выход у нас один - побеждать", - приводит его слова сайт КХЛ.

Напомним, после этой игры "Барыс" с 33 очками вышел на восьмое место в таблице Восточной конференции, в которой "Трактор", имеющий столько же очков, находится по дополнительным показателям на девятой строчке.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Автомобилистом" 2 декабря.

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