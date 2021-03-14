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"В серии с "Барысом" этот компонент сыграл большую роль". Главный тренер "Авангарда" оценил игру "Металлурга"

Российские клубы скоро стартуют во втором раунде плей-офф.

"В серии с "Барысом" этот компонент сыграл большую роль". Главный тренер "Авангарда" оценил игру "Металлурга"
Боб Хартли. Фото: ХК "Авангард"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Серия второго раунда плей-офф в Восточной конференции КХЛ между "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом" получится яркой и веселой. Такое мнение выразил главный тренер омской команды Боб Хартли, передают РИА Новости. Он также назвал фактор, который сыграл решающую роль в противостоянии соперника его команды с "Барысом".

"У "Металлурга" можно выделить большинство, это однозначно. В серии с "Барысом" этот компонент сыграл большую роль. Но и у нас большинство хорошее, поэтому дисциплина в этой серии будет очень важна. У них есть опытные игроки, такие как Мозякин, есть габаритные ребята, а защитники активно подключаются к атаке. Будет весело, думаю, каждый матч будет очень ярким. Посмотрите, болельщиков всё больше, это результат того, что многие матчи в нынешнем плей-офф отличаются зрелищностью", - сказал Хартли на пресс-конференции.
 
"Доволен проделанной работой за то время, которое прошло после серии. Нам предстоит хорошее противостояние. Осталось восемь крайне хороших команд. У нас с "Магниткой" была разница в три очка, все будет решаться на льду: как будут действовать вратари, спецбригады, как будем играть в расстановке пять на пять, кому будет благоволить удача. Надеюсь, что все сложится в нашу сторону", - добавил специалист.

Напомним, "Барыс" проиграл "Металлургу" в первом раунде плей-офф с общим счетом в серии 2-4. Казахстанский клуб завершил сезон, а российский вышел на "Авангард". Первый матч команды проведут 18 марта в Балашихе.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Металлург

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