В России рассказали о шансах "Барыса" оформить хет-трик

Российский "Чемпионат" представил полный гид по предсезонным матчам КХЛ, в том числе рассказав о Кубке Президента Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Место проведения: Нур-Султан. Время проведения: 16-21 августа. Участники: "Барыс", "Автомобилист", "Куньлунь Ред Стар", "Металлург", "Нефтехимик".

На протяжении двух последних лет "Барыс" не дает соперникам вывезти Кубок Президента Казахстана за пределы страны. На этот раз нур-султанцы имеют превосходные шансы оформить хет-трик. Среди участников турнира - неизменный аутсайдер КХЛ "Куньлунь" и не отобравшиеся в прошлый плей-офф "Автомобилист" и "Нефтехимик".

Этот турнир, в отличие от большинства остальных, предусматривает финальный матч: в нем сразятся команды, занявшие первое и второе места после четырех игр предварительного раунда. Кроме того, предусмотрен матч за третье место", - говорится в тексте.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Барыса" был назначен Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.

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