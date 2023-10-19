В России поставили на победу "Барыса" в КХЛ и ошиблись

Российский журналист Алексей Шевченко поставил на победу астанинского "Барыса" в гостевом матче с тольяттинской "Ладой" и не угадал со своим прогнозом. Казахстанский клуб потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщают Vesti.kz.

"Лада" - "Барыс" - 2:1

Прогноз - 2:3

Почему не угадал? Думал, что без Попугаева шансов нет, тем более, команда из Астаны стала добавлять. Но ничего подобного. Десятков свою работу знает, Браташ не нервничает, даже Романов забил. Важнейшая победа", - пишет Шевченко в своем телеграм-канале.

После этой неудачи "Барыс" с 16 очками продолжает занимать предпоследнюю, 11-ю строчку в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с "Сочи" 20 октября.

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