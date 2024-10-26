В России дали неожиданную оценку перестановкам в "Барысе"

Бывший российский хоккеист и экс-директор "Металлурга" Сергей Гомоляко высказался о глобальных кадровых изменениях, которые произошли в "Барысе", передают Vesti.kz.

Ранее столичный клуб разорвал контракты с большим количеством легионеров, назначил на пост главного тренера Галыма Мамбеталиева, а пост генерального директора занял Нурлан Оразбаев.

"То, что касается перемен в "Барысе" - это, наверное, логичный ход. Я бы, может быть, Майкла Маклауда только оставил, все остальные иностранцы приезжают просто, наверное, деньги там получать. И отбыть, так скажем, номер. Старание есть, но его мало. Что касается Майкла Маклауда - это хоккеист высокого уровня, я бы его оставил. Очень хороший центральный, стопроцентно помог бы "Барысу" и тем молодым ребятам, которые сейчас заходят в команду.

Поэтому это, наверное, правильный ход со стороны "Барыса". Потому что, действительно, в Казахстане очень много хороших хоккеистов. Не знаю, почему мало смотрят на них... Если вспомнить наши времена, там и Корешковы, Антипин, Гловацкий... Перечислять много можно. Да и сейчас очень много талантов можно найти, просто их надо развивать и давать им больше шансов. Наверное, то, что делает сейчас Галым Мамбеталиев. Он молодец. Сейчас в "Барысе" практически сборная Казахстана. Плюс поддержка хороших российских хоккеистов - Жафярова, Бурдасова, Камалова, которые помогут, думаю, "Барысу" выйти из кризиса", - цитирует Гомоляко Legalbet.kz.