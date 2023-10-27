В минском "Динамо" восхитились игрой вратаря "Барыса"

Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над "Барысом" со счетом 2:1 в овертайме, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд проходила в Астане. Лучшие моменты игры и голы можно посмотреть здесь.

"Сегодня было очень много моментов с одной и другой стороны, но два вратаря играли безупречно. Первыми мы забили, нужно завершать такие игры. За 1,5 минуты пропустили, надо доводить до конца в такие моменты. В овертайме победили - это здорово. Я считаю, что вратари держали нас в тонусе", - приводит его слова "Шайба.kz".

Вратарь казахстанской команды Эдди Паскуале отразил 44 броска из 46, за что был признан второй звездой прошедшего матча.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с нижегородским "Торпедо" 29 октября.

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