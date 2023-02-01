В клубе КХЛ собрались лишить "Барыс" главных козырей

Главный тренер "Ак Барса" Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казанского клуба. Встреча в Казани пройдет сегодня, 1 февраля. Начало матча в 22:00.

- Настраиваемся на каждую игру, играем дома при отличной поддержке наших трибун. Будем делать акцент на первом периоде, держим в уме, что соперник часто и быстро убегает в контратаки, много бросает. Нужно лишить "Барыс" этих козырей.

- Чего стоит опасаться?

- Ничего. Надо играть в тот хоккей, который приносит нам результат. Ребята это прекрасно понимают. Думаю, этот чемпионат один из самых непредсказуемых, большая плотность в таблице, что в очередной раз доказывает: надо настраиваться на любого соперника, на каждый период.

Напомним, казанцы с 73 очками идут третьими в таблице Восточной конференции, в которой астанчане с 57 очками располагаются на девятом месте.

Далее команде Андрея Скабелки предстоят игры с московскими "Динамо" и ЦСКА. Они намечены на 3 и 5 февраля соответственно.

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