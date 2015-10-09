В клубе КХЛ признали превосходство "Барыса"

Главный тренер "Шанхайских Драконов" Митч Лав прокомментировал поражение от "Барыса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Наставник китайского клуба признал, что его команда не справилась с темпом астанчан, сообщают Vesti.kz.

Напомним, матч в Санкт-Петербурге завершился победой "Барыса" со счетом 4:2. По ходу встречи хозяева вели 2:0, однако казахстанский клуб отыгрался благодаря двум голам в большинстве, а затем довел дело до победы.

После игры Лав назвал результат крайне неприятным для своей команды.

"Очень неприятное поражение. После того как мы повели 2:0, мне показалось, что команда решила, будто дальше матч пойдёт сам собой. Затем начали удаляться. «Барыс» забил дважды в большинстве, сравнял счёт, и после этого характер игры полностью изменился. Оставшуюся часть матча мы фактически уже догоняли соперника. В последних двух периодах на домашнем льду нанесли всего восемь бросков в створ. С таким показателем невозможно рассчитывать на победу в этой лиге. Нам есть над чем работать. Теперь есть один день, чтобы перезагрузиться и подготовиться к воскресному матчу с Уфой. Мы постоянно опаздывали в различных игровых ситуациях. Из-за этого сами ставили себя в сложное положение: где-то приходилось задерживать соперника, где-то делать подножку. "Барыс" был быстрее нас - и физически, и, что ещё важнее, ментально. Нужно отдать им должное. Я достаточно много смотрел их матчи, в том числе потому, что у них много североамериканских игроков. Эта команда весь сезон показывает, что умеет возвращаться в матчи. Они никогда не выключаются. Играют в высоком темпе, и, если ты недостаточно собран в обороне, у них достаточно хоккеистов, способных забить. Сегодня мы это увидели", - цитирует Лава сайт казахстанского клуба.

Напомним, что после этой победы "Барыс" поднялся на второе место Восточной конференции КХЛ. Он также является вторым во всей лиге по количеству заброшенных шайб.

Впереди у "Барыса" еще несколько матчей на выезде: против "Трактора" (4 ноября), "Адмирала" (6 ноября) и "Амура" (8 ноября).

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