В КХЛ приняли неожиданное решение по "Барысу"

Стало известно об изменении времени начала некоторых матчей "Барыса" в регулярном чемпионате предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Для организации прямой телевизионной трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ Лигой принято решение о переносе времени начала следующих матчей с 19:30 на 19:00 по времени Астаны:

"Барыс" – "Трактор" (6 сентября 2024 г.);

"Барыс" – "Амур" (9 сентября 2024 г.);

"Барыс" – "Динамо" (13 сентября 2024 г.);

"Барыс" – "Динамо" (24 сентября 2024 г.);

"Барыс" – "ХК Сочи" (26 сентября 2024 г.).

Время начала матча "Барыс" – "Витязь" (28 сентября 2024 г.) с 17:00 на 15:00.

Столичный клуб стартует в новом сезоне КХЛ домашним матчем против "Нефтехимика", который пройдет 4 сентября.