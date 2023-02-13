В "Барысе" сообщили плохую новость о своем хоккеисте

Сегодня, 13 февраля, казахстанский "Барыс" сыграет против питерского СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.

Перед этой игрой столичный клуб сделал сообщение о некоторых своих игроках, один из них выбыл до конца сезона:

"Линден Вей выведен из списка травмированных и готовится к предстоящей игре. В лазарете остаются Дмитрий Гурков и Юрий Сергиенко, причем последний больше не поможет команде в текущем сезоне".

27-летний Сергиенко - уроженец Усть-Каменогорска, за "Барыс" выступает с прошлого года. В нынешнем сезоне КХЛ он провел 29 игр, забросил одну шайбу и отдал три ассиста. Ранее в его карьере были "Динамо" (Пардубице), "Трактор", "Салават Юлаев", "Спартак", ЦСКА и другие клубы.

Отметим, что СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".

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