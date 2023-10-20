В "Барысе" сообщили о потере капитана перед матчем КХЛ

Капитан "Барыса" Роман Старченко вероятно, не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи", сообщают Vesti.kz.

Неутешительный прогноз был озвучен пресс-службой в превью к предстоящей игре, которая пройдет сегодня, 20 октября в Сочи.

"С большой долей вероятности встречу с "Сочи" пропустит Роман Старченко", - пишет сайт клуба.

Встреча в Сочи и начнется в 22:30 по времени Астаны.

Сочинцы, набрав 23 очка, занимают шестое место в Западной конференции КХЛ. У "Барыса" 16 баллов и предпоследнее 11-е место на Востоке.

Столичный клуб перед этой игрой имеет в пассиве три поражения подряд. Они пришлись на домашние матчи с ярославским "Локомотивом" (0:6) и магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ), а также на выездную игру с "Ладой" (1:2).

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