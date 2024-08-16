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Вчера 14:44
 

В "Барысе" озвучили цели на новый сезон КХЛ

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В "Барысе" озвучили цели на новый сезон КХЛ ©ХК "Барыс"

Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев высказался о задачах команды на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт КХЛ.

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Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев высказался о задачах команды на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт КХЛ.

В минувшем сезоне клуб из Астаны не смог попасть в плей-офф КХЛ, заняв последнее, 12-е место в Восточной конференции.

"Мы поменяли всех легионеров, пригласили более опытных ребят, которые играли в НХЛ, поменяли вратаря с Паскуале на Маттссона - у нас будет схема "1+6" по игрокам из дальнего зарубежья.

После двух неудачных сезонов сейчас мы не рассматриваем никакую другую задачу кроме как попасть в плей-офф и пройти там как можно дальше. Мы внесли изменения в состав, сменили тренерский штаб. Считаю, у команды будет больше возможностей для достижения цели в грядущем сезон", - приводятся слова Иванищева на сайте лиги.

Напомним, в межсезонье "Барыс" назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.

Также астанчане объявили о переходе канадского форварда Уэйда Эллисона, шведского вратаря Юхана Маттссона, американского нападающего Коннора Джеффри Смита, канадского защитника Натана Болье, казахстанского форварда Всеволода Логвина, российского нападающего Дамира Жафярова и российского оборонца Никиты Камалова.

Новый сезон астанчане начнут домашним матчем против "Нефтехимика", который пройдет 4 сентября.

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