В "Барысе" отреагировали на провальный сезон в КХЛ

Казахстанский "Барыс" поражением от ярославского "Локомотива" завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге-2022/2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу российской команды.
После игры пресс-служба астанчан лаконично подвела итоги провального сезона:
"Новый сезон через 189 дней".
"Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 68 матчах.
Ранее известный казахстанский комментатор Александр Олейник озвучил причины столь неудачного сезона для "Барыса".
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