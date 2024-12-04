В "Барысе" объяснили поражение от "Спартака" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о поражении от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака".

"Предупреждали, что это команда быстренькая, техничные ребята, игровые... Хотели сыграть плотнее. Первый период получился. Во втором периоде пропустили голы какие-то - рикошет... Ну, контратака - понятно, провалились. Предупреждали, у нас были такие моменты. И третий гол - ненужное удаление. Хотя мы в меньшинстве уже давно не пропускали, но здесь пропустили - неправильно сыграли. В третьем периоде ребята, вроде, проснулись - забили два гола, могли еще забить... Да и во втором периоде могли забивать. Просто нужно более ответственно к этому подойти в завершении. И можно было игру вытащить", - заявил Мамбеталиев.

После матча, "Спартак" идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 матчах. "Барыс" располагается на предпоследнем, 11-м месте на "Востоке", имея в активе 21 балл после 34 игр.

В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой "Северсталью" (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским "Динамо" (17 декабря), пекинским "Куньлунем" (19 декабря) и челябинским "Трактором" (21 декабря).