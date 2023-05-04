Участника чемпионата мира "отправили" в "Барыс"

Защитник Кристиан Ярош может продолжить карьеру в "Барысе", передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

27-летний Ярош в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за омский "Авангард" и московский ЦСКА.

В его карьере также были "Нью-Джерси Девилз", "Сан-Хосе Барракуда", "Сан-Хосе Шаркс", "Белвилл Сенаторз", "Оттава Сенаторз", "Асплевен", "Лулео".

Всего на счету Яроша 94 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он отметился 14 (1+13) баллами. На уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) провел 90 матчей (5+29).

В составе молодежной сборной Словакии участвовал на чемпионате мира-2015, а в составе юниорской - на чемпионата мире-2014.

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