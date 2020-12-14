Убийственное оружие "Барыса". Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ

В декабре казахстанский "Барыс" забил семь голов в большинстве, реализовав численное преимущество во всех играх месяца в Континентальной хоккейной лигe (КХЛ). Показатель реализации поднялся почти до 20 процентов. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса забили 24 гола в 122 шансах на реализацию большинства. То есть забивают гол в каждой пятой попытке - около 19,7 процента. Это 15-е место в лиге, а лидирует по важному показателю московское "Динамо" с результатом 24,4 процента (32 гола в 131 попытке).
Три раза за декабрь в большинстве у "Барыса отличился Мэтт Фрэттин
, забросивший все свои шайбы сезона в неравных составах: четыре раза в большинстве и один раз в меньшинстве. Еще дважды забил Роман Старченко
, у которого шайб в большинстве стало четыре. Есть голы у Якоба Лильи
(три в большинстве в сезоне) и Фила Варона
(две шайбы).
1 декабря
"Барыс" - "Сочи" - 2:0
Голы в большинстве: Роман Старченко
и Якоб Лилья.
4 декабря
"Барыс" - "Локомотив" - 3:1
Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.
6 декабря
"Барыс" - "Витязь" - 3:2 Б
Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.
11 декабря
"Барыс" - "Торпедо" - 2:3
Голы в большинстве: Фил Варон.
13 декабря
"Трактор" - "Барыс" - 2:4
Голы в большинстве: Роман Старченко
и Мэтт Фрэттин
.
Результативная реализация большинства помогла столичному клубу выиграть несколько матчей подряд, улучшив позицию в конференции. Тренерскому штабу удалось найти совместимые сочетания для игры в неравных составах, что сделало этот компонент "Барыса" убийственным оружием, которое помогает переламывать матчи.
"Капитан в деле!". Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил "Барыс" в зону плей-офф КХЛ
Добавим, что "Барыс" обыграл
в Челябинске "Трактор" и вернулся в зону плей-офф КХЛ. Одной из ключевых фигур успешной серии игр стал форвард Роман Старченко, который в декабре набрал
шесть очков. Следующую встречу казахстанцы снова проведут на выезде: 19 декабря сыграют с китайским "Куньлунем".
"Барыс" обыграл "Трактор" и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне